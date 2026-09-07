Prevalgono gli acquisti in Asia trainati dal settore tech

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo
, con il Nikkei 225
in rialzo dell'1,99%; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen
, che continua gli scambi all'1,79%.
In ribasso Hong Kong
(-0,96%); balza in alto Seul
(+4,11%).
Poco sotto la parità Mumbai
(-0,45%); senza direzione Sydney
(+0,08%).
A sostenere i listini è il settore tecnologico asiatico
in scia all'andamento positivo del comparto negli USA registrato venerdì dopo la notizia riguardante un nuovo modello di OpenAI, che ha spinto al rialzo i titoli delle aziende di chip statunitensi.
La Cina sta intanto iniettando 300 miliardi di yuan
(45 miliardi di dollari) nelle sue maggiori banche e compagnie assicurative, nell'ambito della più grande ricapitalizzazione del Paese degli ultimi vent'anni, per rafforzare il proprio sistema finanziario e sostenere l'erogazione di prestiti in un contesto di rallentamento della crescita economica.
Sullo sfondo, pesa il rialzo del greggio
dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato attacchi contro tre petroliere iraniane durante il fine settimana, distruggendone una, in rappresaglia per gli attacchi missilistici balistici che hanno colpito navi da guerra della Marina americana.
Dall'agenda macro
, in Giappone, a luglio, il leading indicator si è portato a 117,9 punti
, in rialzo rispetto ai 116,2 punti di giugno (rivisto da 116,5).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,93%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,68%.