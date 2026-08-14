Bankitalia, a giugno emissioni nette di bond da residenti per 57,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - A giugno 2026 i settori residenti hanno registrato emissioni nette di obbligazioni pari a 57,5 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.



Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato emissioni nette pari a 36,6 miliardi di euro, vi hanno contribuito le emissioni nette di BTP (26,6 miliardi), di BOT (5,5 miliardi), di CCT (3,7 miliardi), di titoli internazionali (0,9 miliardi) e di titoli di altre amministrazioni centrali (0,3 miliardi), a fronte di rimborsi netti di titoli emessi dagli enti locali (-0,4 miliardi). Le banche hanno registrato emissioni nette per 16,7 miliardi di euro.



I rimanenti settori hanno registrato emissioni nette per 4,2 miliardi di euro (gli altri intermediari finanziari, le assicurazioni e le società non finanziarie rispettivamente per 2,6, 1,0 e 0,6 miliardi).



Nel mese di luglio i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3, 10 e 30 anni sono aumentati di 16, 15 e 14 punti base, portandosi rispettivamente al 3,06, 3,88 e 4,67 per cento. Il rendimento del CCT guida è aumentato di 3 punti base, portandosi al 3,27 per cento.

Condividi

```