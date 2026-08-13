JD.com in rosso nel pre-market dopo primo calo trimestrale di fatturato dall'ipo del 2014

(Teleborsa) - Il titolo Adr di JD.com cedono circa il 4% nel pre-market di Wall Street dopo che la società ha registrato il suo primo calo trimestrale di fatturato dal momento del suo esordio in borsa avvenuto nel 2014.



In particolare, nel secondo trimestre, le vendite sono diminuite del 2,9% a 346,4 miliardi di yuan (51,4 miliardi di dollari), un dato leggermente superiore alle attese degli analisti. Un calo dovuto in parte al confronto con i dati elevati dell'anno precedente quando i retailer cinesi avevano beneficiato delle vendite alimentate dagli incentivi governativi per l'acquisto di auto, elettronica e altri beni di lusso.



L'utile operativo è stato di 4,5 miliardi di yuan (0,7 miliardi di dollari), rispetto a una perdita di 0,9 miliardi nel secondo trimestre 2025. L'utile operativo non-GAAP si è attestato a 5,5 miliardi (0,8 miliardi di dollari) rispetto a 0,9 miliardi del periodo di confronto, con un margine operativo dell'1,6% rispetto al precedente 0,3%.



L'utile netto è aumentato del 15% a 7,1 miliardi di yuan, superando le previsioni.



"I risultati del secondo trimestre riflettono la solidità e l'alta qualità delle nostre operazioni", ha dichiarato Sandy Xu, amministratore delegato di JD.com. "Nonostante le difficoltà a breve termine in termini di fatturato, abbiamo registrato una forte crescita degli utili, segnando una chiara inversione di tendenza nella nostra traiettoria di profitto. Questo miglioramento è stato trainato principalmente dalla solida redditività della nostra attività principale, JD Retail, e dalla continua riduzione delle perdite di JD Food Delivery. Questi risultati sottolineano la resilienza del nostro modello di business basato sulla catena di approvvigionamento e l'attenzione del nostro team all'efficienza operativa: punti di forza su cui continueremo a puntare per sbloccare ulteriore potenziale nella seconda metà dell'anno."









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