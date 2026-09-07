Eurozona, PIL secondo trimestre rivisto al rialzo a +0,6% t/t e +1,2% annuo

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il PIL dell'Eurozona nel 2° trimestre del 2026. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è cresciuto dello 0,6% t/t, meglio rispetto al +0,4% della seconda lettura e del consensus. Nel trimestre precedente invece si era registrato un dato stabile.



Su anno si registra un incremento dell'1,2%, a fronte del +1% della stima preliminare e delle attese degli analisti. Il dato si confronta con il +0,6% del trimestre precedente.



Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato +0,7% su base congiunturale e un +1,4% allo stesso trimestre dell'anno precedente.



Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull'occupazione nel 2° trimestre, che ha segnato un aumento dello 0,1% su trimestre e dello 0,5% su anno, entrambi in linea ai preliminari.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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