Zona Euro, si conferma in crescita il PIL nel 2° trimestre

La seconda stima preliminare di Eurostat.

(Teleborsa) - Torna a crescere il PIL di Eurolandia nel 2° trimestre 2026, confermando la stima preliminare flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



Il PIL dell'Eurozona è ancora visto in salita dello 0,4% su base trimestrale dopo essere rimasto stabile del trimestre precedente (rivisto da -0,2%). Su base annuale è stata confermata la stima per una variazione positiva dell'1%, sopra il +0,5% riportato nel trimestre precedente (rivisto da +0,3%).



Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,5% del PIL su trimestre (+0,1% il precedente) e del +1,2% su anno, rispetto al +0,8% precedente.



Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche una stima preliminare sull'occupazione nel 2° trimestre, che ha fatto segnare un aumento dello 0,1% su trimestre (in linea con le attese) e dello 0,5% su anno (+0,6% il consensus).

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