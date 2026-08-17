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PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
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17 agosto 2026 - 08.30
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PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,5%).
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