Milano 17-ago
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PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
Giappone, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,5%).
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