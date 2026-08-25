Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:39
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Dow Jones 21:39
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Londra 17:35
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PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
Germania, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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