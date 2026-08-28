Milano
12:41
52.732
+0,89%
Nasdaq
27-ago
29.642
0,00%
Dow Jones
27-ago
53.569
+0,20%
Londra
12:41
10.814
+0,20%
Francoforte
12:41
26.522
+0,59%
Venerdì 28 Agosto 2026, ore 12.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ PIL Francia (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 agosto 2026 - 09.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Francia,
PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) 0%
, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
Condividi
Leggi anche
PIL Francia (QoQ) nel primo trimestre
USA, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
Italia, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Argomenti trattati
Francia
(39)
Altre notizie
PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Germania (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
PIL Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto