Milano 12:41
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Dow Jones 27-ago
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PIL Francia (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,2%).
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