Ferrexpo balza di oltre il 30% a Londra con ripresa delle proprie attività in Ucraina

(Teleborsa) - Le azioni Ferrexpo , terzo maggiore esportatore mondiale di pellet di minerale di ferro, balzano di oltre il 30% alla Borsa di Londra, in scia all'annuncio della ripresa delle attività dell'azienda in Ucraina.



A seguito della raccolta fondi da 100 milioni di dollari comunicata il 4 settembre scorso, - si legge in una nota - la società ha riattivato le proprie attività durante il fine settimana e la produzione è ripresa utilizzando una linea di pellettizzazione. Visti i ben documentati attacchi in corso contro porti e navi nel Mar Nero, Ferrexpo intende concentrarsi sulle esportazioni verso i clienti europei.



Commentando la ripresa della produzione, Lucio Genovese, presidente esecutivo ad interim, ha dichiarato: "Siamo lieti di riavviare la produzione in Ucraina e desidero ringraziare i nostri dipendenti, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno e la loro determinazione nel riportare l'attività operativa durante il fine settimana."

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