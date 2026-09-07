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Ferrexpo balza di oltre il 30% a Londra con ripresa delle proprie attività in Ucraina

Finanza, Industria
Ferrexpo balza di oltre il 30% a Londra con ripresa delle proprie attività in Ucraina
(Teleborsa) - Le azioni Ferrexpo, terzo maggiore esportatore mondiale di pellet di minerale di ferro, balzano di oltre il 30% alla Borsa di Londra, in scia all'annuncio della ripresa delle attività dell'azienda in Ucraina.

A seguito della raccolta fondi da 100 milioni di dollari comunicata il 4 settembre scorso, - si legge in una nota - la società ha riattivato le proprie attività durante il fine settimana e la produzione è ripresa utilizzando una linea di pellettizzazione. Visti i ben documentati attacchi in corso contro porti e navi nel Mar Nero, Ferrexpo intende concentrarsi sulle esportazioni verso i clienti europei.

Commentando la ripresa della produzione, Lucio Genovese, presidente esecutivo ad interim, ha dichiarato: "Siamo lieti di riavviare la produzione in Ucraina e desidero ringraziare i nostri dipendenti, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno e la loro determinazione nel riportare l'attività operativa durante il fine settimana."
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