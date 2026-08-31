N26 amplia la propria offerta per i lavoratori autonomi e lancia il nuovo conto Freelance

(Teleborsa) - N26 annuncia oggi il lancio del nuovo Conto Freelance in Italia, una soluzione multi-conto pensata per semplificare la gestione finanziaria dei lavoratori autonomi. Grazie al nuovo Conto Freelance di N26, i clienti idonei possono gestire in modo semplice e separato le proprie finanze personali e quelle legate alla propria attività, comprese spese e risparmi, tutto direttamente dall’app N26.



Il nuovo conto Freelance nasce per rispondere alle esigenze della sempre più ampia platea di lavoratori autonomi in Italia, che oggi conta oltre 5 milioni di persone, pari a circa un lavoratore su cinque. Un dato che rende l’Italia tra i Paesi europei con la più alta incidenza di lavoratori autonomi.



Il nuovo Conto Freelance è pensato per supportare la gestione quotidiana dell’attività dei lavoratori autonomi, offrendo strumenti semplici ed efficienti per ricevere, inviare e gestire i pagamenti. A seconda del piano scelto, i clienti possono inoltre ottenere fino allo 0,5% di cashback sugli acquisti, aiutandoli a risparmiare sulle spese legate alla propria attività.



Il conto Freelance semplifica inoltre le principali attività amministrative e la gestione contabile, grazie a notifiche sulle transazioni in tempo reale, analisi finanziarie e strumenti bancari automatizzati, come la classificazione automatica delle entrate e i pagamenti ricorrenti. In questo modo, i lavoratori autonomi possono avere una visione chiara delle proprie finanze professionali e mantenerle separate da quelle personali, tutto in un unico spazio all’interno dell’app N26.



Attivare un Conto Freelance è semplice e veloce. Dalla sezione "Finanze" dell’app N26, i clienti possono selezionare "Conto Freelance" e seguire le indicazioni per configurare il proprio conto direttamente dall’app, in pochi minuti.



Andrea Isola, VP European Markets di N26 e General Manager di N26 Italia, ha commentato: "Siamo entusiasti di presentare il Conto Freelance di N26, una soluzione pensata per rispondere alle esigenze dei lavoratori autonomi e semplificare la gestione della propria attività. Il nuovo conto consente ai nostri clienti di gestire in modo semplice e separato le proprie finanze personali e quelle della propria attività, tutto all’interno dell’app N26. A seconda del conto scelto, i clienti possono inoltre ottenere fino allo 0,5% di cashback sugli acquisti, trasformando le spese quotidiane in un’opportunità di risparmio".



I clienti avranno a disposizione un IBAN italiano dedicato e potranno richiedere ulteriori carte di debito Mastercard per la propria attività. Il Conto N26 Freelance è disponibile in Italia per i clienti che dispongono già di un conto corrente personale N26 con IBAN italiano ed è incluso nel conto N26 esistente, senza costi aggiuntivi.

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