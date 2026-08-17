Mainolfi (Fideuram), nel primo semestre oltre 8,7 miliardi di raccolta netta

(Teleborsa) - "I risultati Assoreti confermano ancora una volta la solidità del nostro modello e la fiducia che clienti e professionisti continuano a riconoscerci". Così Lino Mainolfi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha commentato i dati Assoreti sulla raccolta del primo semestre.



"Più di 8,7 miliardi di euro di raccolta netta nel semestre e oltre 1,1 miliardi riconducibili ai servizi di consulenza evoluta sul risparmio amministrato testimoniano la crescente centralità di un modello di consulenza costruito sulle esigenze dei clienti e sulla qualità della relazione. Dietro questi numeri - ha aggiunto - ci sono soprattutto le persone: oltre 7.000 Private Banker, professionisti che rappresentano il vero valore del nostro modello e che ogni giorno mettono competenza, ascolto e attenzione, accompagnando i clienti nelle loro scelte e nei diversi momenti della vita con un supporto qualificato e costante. In un contesto di mercato in continua evoluzione, il nostro obiettivo è continuare a rappresentare per clienti e professionisti un punto di riferimento solido e affidabile, capace di coniugare continuità, innovazione e qualità del servizio. Una solidità che trova conferma anche nei risultati del primo semestre della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, con 868 milioni di euro di utile netto e masse amministrate pari a 452,3 miliardi".

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