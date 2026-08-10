PATRIZIA conferma guidance dopo EBITDA in crescita del 47% nel primo semestre

(Teleborsa) - PATRIZIA , società tedesca attiva negli investimenti in economia reale, ha chiuso il primo semestre 2026 con un EBITDA in crescita del 46,6% a 42,7 milioni di euro, grazie al costante controllo dei costi e al miglioramento dell'efficienza operativa. Il margine EBITDA è aumentato significativamente al 31,6% (primo semestre 2025: 21,5%), con le commissioni di gestione ricorrenti che hanno continuato a coprire ampiamente le spese operative. L'utile netto è aumentato a 14,7 milioni di euro nel primo semestre 2026 (primo semestre 2025: 4,7 milioni di euro).



Le transazioni al signing sono aumentate del 15,6% raggiungendo 1,6 miliardi di euro, principalmente grazie alle cessioni. Le transazioni al closing ammontano a 1,1 miliardi di euro (primo semestre 2025: 1,5 miliardi di euro), a testimonianza della graduale ripresa del mercato. La raccolta fondi ha registrato un significativo miglioramento. Il capitale raccolto dai clienti è aumentato a 0,8 miliardi di euro (primo semestre 2025: 0,3 miliardi di euro).



Al 30 giugno 2026, il patrimonio gestito (AUM) si attestava a 55,9 miliardi di euro, rispetto ai 56,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2025. La leggera diminuzione è stata principalmente attribuibile alle cessioni.



Nella prima metà del 2026, il conflitto con l'Iran ha avuto un impatto negativo sull'inflazione e sull'andamento dei tassi di interesse, determinando un temporaneo deterioramento del contesto degli investimenti. Da allora, il sentiment di mercato si è ripreso, nonostante la persistente volatilità. In questo contesto, PATRIZIA continua a prevedere un aumento dei volumi di raccolta fondi e delle attività di transazione rispetto al 2025. Pertanto, le previsioni per l'esercizio finanziario 2026 rimangono invariate, con il management che si aspetta: un patrimonio gestito compreso tra 55 e 60 miliardi di euro a fine 2026, escludendo i potenziali impatti valutari; un EBITDA compreso tra 60 e 75 milioni di euro; un margine EBITDA compreso tra il 22 e il 26,5%.



"La prima metà del 2026 è stata caratterizzata da una graduale ripresa della raccolta fondi, con una maggiore attività da parte dei clienti nel secondo trimestre, dopo un inizio d'anno sottotono - ha detto il CEO Asoka Wohrmann - Mentre i mercati degli asset reali continuano la loro graduale ripresa, spesso con andamento irregolare, i fondamentali del mercato si stanno rafforzando. PATRIZIA è ben posizionata per cogliere interessanti opportunità di investimento per i clienti nei mercati degli asset reali".

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