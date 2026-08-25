SalMar, utile operativo raddoppiato nel 2° trimestre con raccolta record

(Teleborsa) - la norvegese SalMar ha annunciato un raddoppio degli utili operativi nel secondo trimestre, grazie a volumi eccezionali di raccolta dei salmoni, soprattutto a giugno, che hanno controbilanciato il calo stagionale del prezzi.



Il trimestre si è chiuso con una raccolta di 81mila 800 tonnellate di salmoni, rispetto alle 64mila e 500 di un anno fa. Questo ha spinto i ricavi operativi a 7,61 miliardi di corone norvegesi, rispetto ai 6,18 miliardi precedenti.



L'EBITDA è lievitato a 1,77 miliardi di corone dai 994 milioni dell'anno prima, mentre l'utile operativo (EBIT) è raddoppiato a 1,24 miliardi di corone.



L'EBIT operativo per chilogrammo si è attestato di 15,1 corone, quasi raddoppiato rispetto a 8,1 corone dell'anno precedente, ma in calo rispetto alle 25,1 corone del primo trimestre del 2026 per effetto del periodo di bassa stagione.



L'utile ante imposte si è portato a 565 milioni di corone, rispetto ai 190 milioni di corone dell'anno precedente, mentre il netto è salito a 367 milioni di corone dai 146 milioni precedenti. L'utile per azione rettificato è risultato pari a 3,9 corone, in aumento rispetto a 1,9 corone dell'anno prima.

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