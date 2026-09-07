Fineco, rimborso integrale dell'obbligazione Senior Preferred da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Fineco ha comunicato che, in seguito all'avvenuta ricezione dell'autorizzazione dall'Autorità competente, intende esercitare l'opzione di rimborso integrale dell'obbligazione Senior Preferred da 500 milioni di euro in via anticipata in data 21 ottobre 2026. Il rimborso integrale dei titoli in oggetto, emessi in data 21 ottobre 2021, avverrà in conformità con la normativa bancaria vigente e con i termini e le condizioni dei titoli stessi.



Il rimborso anticipato dei Titoli sarà effettuato alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato. A seguito del richiamo, il titolo verrà cancellato e delistato dalla Borsa Irlandese.

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