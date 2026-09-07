Forte interesse per Zalando
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Brilla la società che vende calzature e moda online, tra i titoli dell'indice DAX, che chiude la seduta con un aumento del 3,02%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 23,51 Euro, con stop loss calcolato a quota 21,77 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```