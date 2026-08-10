Prevalgono le vendite per il settore utility italiano (-1,15%), si concentrano le vendite su Ascopiave
(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto utility in Italia, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha terminato la seduta a 53.575,7, in discesa di 624,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities si è mosso all'insegna della cautela a 583, dopo aver avviato la seduta a 583.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, andamento annoiato per Italgas, che chiude la sessione in ribasso dell'1,34%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura in rosso per Ascopiave, che termina la seduta segnando un calo dell'1,77%.
Giornata incolore per Acea, che chiude la giornata del 10 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,30% rispetto alla seduta precedente.
Performance infelice per ERG, che chiude la giornata del 10 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.
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