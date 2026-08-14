Altra seduta in ribasso per il comparto utility in Italia (-1,62%)
(Teleborsa) - Scivola il comparto utility in Italia, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Utilities.
Il settore utility italiano chiude a quota 51.713,68 con un peggioramento di 852,92 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l'indice Utilities dell'Area Euro, che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 573,28 dopo un avvio a 576,14.
Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, composto ribasso per Italgas, in flessione dell'1,56% sui valori precedenti.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura negativa per Alerion Clean Power, con un ribasso dell'1,95%.
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