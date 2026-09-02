Altra seduta in ribasso per il settore utility italiano (-2,42%)
(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Utilities.
Il settore utility italiano ha chiuso la giornata a quota 49.400,81 con una perdita di 1.222,93 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice Utilities dell'Area Euro che arretra a 558,87, dopo una partenza a 565,01.
Nel listino principale, ribasso composto e controllato per Italgas, che archivia la sessione in flessione del 3,46% sui valori precedenti.
Composto ribasso per Hera, in flessione dell'1,71% sui valori precedenti.
Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per Ascopiave, con un ribasso del 3,34%.
Seduta negativa per Alerion Clean Power, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,55%.
Performance infelice per Acea, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,26% rispetto alla seduta precedente.
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