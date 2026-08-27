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Il settore utility italiano in forte ribasso (-1,68%), calo per Hera

Finanza, Indici settoriali
Il settore utility italiano in forte ribasso (-1,68%), calo per Hera
(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 51.149,9, in contrazione di 876,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities si è mosso in tono cautamente positivo a 566, dopo aver avviato la seduta a 568.

Tra i titoli del FTSE MIB, ribasso per Hera, che chiude la seduta con una flessione del 3,32%.

Seduta in ribasso per Italgas, che porta a casa un decremento dell'1,97%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, sottotono Acea, che chiude la seduta con un calo del 2,43%.

Lieve ribasso per Ascopiave, che chiude in flessione dello 0,54%.

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