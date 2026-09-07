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Londra: movimento negativo per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Haleon
Rosso per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che sta segnando un calo del 2,15%.
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