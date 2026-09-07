Ucraina, Zelensky: "Portare avanti la diplomazia". Cremlino apre a nuovi colloqui

Peskov: "Incontro con inviati Usa un piccolo passo verso la pace".

(Teleborsa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato tutte le parti a "portare avanti la diplomazia", dopo che gli inviati statunitensi si sono recati nel fine settimana a Kiev e a Mosca per una serie di colloqui volti a dare nuovo slancio ai negoziati per porre fine alla guerra, al momento in fase di stallo. "I nostri partner sanno cosa può dare frutti e cosa deve dare frutti prima dell'inverno. Stiamo coordinando le nostre prossime mosse. Stiamo preparando i prossimi incontri e le prossime comunicazioni", ha scritto su X.



Il Cremlino non esclude una ripresa dei colloqui di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, pur ritenendo prematuro stabilire tempi e luoghi. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito l'incontro di sabato scorso a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner "un piccolo passo verso la pace", pur rifiutandosi di precisare in cosa le proposte presentate dagli emissari differiscano dagli accordi raggiunti nel 2025 ad Anchorage: "No, questo non posso dirvelo". Peskov non ha escluso una telefonata tra Putin e il presidente Usa Donald Trump al termine della missione dei negoziatori americani, sottolineando che Mosca "apprezza davvero molto gli sforzi di pace dei negoziatori americani" e ricordando che lo stesso Putin ha espresso gratitudine verso Trump per il suo "orientamento favorevole alla pace". Il portavoce del Cremlino non ha inoltre escluso un possibile ritorno a un formato negoziale trilaterale, pur definendo "prematuro" parlare di luogo e tempistiche esatte.



Mosca, ha precisato Peskov, non ha ancora ricevuto informazioni sui contatti avvenuti il giorno precedente a Kiev tra gli inviati Usa e i funzionari ucraini. Il portavoce ha infine definito il rafforzamento militare della Norvegia "una minaccia diretta" alla sicurezza russa, annunciando che il ministero della Difesa e gli altri servizi competenti si stanno occupando di "ulteriori misure" in risposta.



Sul fronte europeo, il portavoce della Commissione per gli Affari esteri Christian Wigand ha dichiarato che l'Ue "continua a sostenere tutti gli sforzi diplomatici" e accoglie con favore la visita dei negoziatori statunitensi a Kiev, ma ha accusato Mosca di continuare "a intensificare l'escalation prendendo di mira i civili", citando gli attacchi alle esportazioni di cereali dal Mar Nero e alle infrastrutture energetiche ucraine. "Le azioni di Putin portano devastazione. Le parole di Putin ribadiscono gli obiettivi massimalisti della Russia. Nessuno dei due contribuisce a porre fine alla guerra della Russia", ha affermato Wigand, ribadendo il sostegno dell'Ue "agli sforzi dell'Ucraina per raggiungere una pace giusta e duratura".

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