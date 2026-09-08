Alfabetizzazione finanziaria, Banca d'Italia: in crescita nelle microimprese, ma AI ancora poco diffusa

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha pubblicato i risultati dell'indagine periodica sull'alfabetizzazione finanziaria e sulle competenze di finanza digitale delle microimprese italiane, condotta nel 2025 su un campione di 5.000 imprese fino a 9 addetti, rappresentativo dell'universo delle imprese italiane di questa dimensione, "oltre 4,6 milioni, circa il 95 per cento del totale delle imprese italiane".



Sul fronte delle conoscenze, "il 45 per cento dei microimprenditori mostra un livello elevato di conoscenze finanziarie, mentre il 15 per cento si colloca nella fascia più bassa", con un livello complessivo "leggermente aumentata rispetto all'indagine del 2021" e più elevato "per le microimprese con maggiore fatturato e per quelle che esportano", senza divari di genere.



Sui comportamenti, l'indagine rileva che "pressoché tutti i microimprenditori monitorano regolarmente l'andamento finanziario dell'impresa" e "quasi il 90 per cento separa i conti aziendali da quelli personali ed effettua previsioni sulla redditività", mentre risulta "meno diffusa l'abitudine a confrontare le offerte di servizi finanziari e assicurativi (66 per cento)".



Per quello che riguarda le tecnologie digitali, Bankitalia segnala che "l'adozione delle tecnologie digitali più avanzate è ancora contenuta: l'intelligenza artificiale è utilizzata, in forma estensiva o limitata, dal 5 per cento delle microimprese", anche se "il 19 per cento delle microimprese sta sperimentando l'intelligenza artificiale o ne prevede l'adozione entro un anno".



Sul fronte sostenibilità, "oltre l'80 per cento dei microimprenditori dichiara di prestare attenzione alle ricadute ambientali e sociali dei propri investimenti", mentre sui rischi climatici "il 39 per cento delle microimprese adotta misure per proteggersi", tra cui coperture assicurative (28%) e investimenti per la sicurezza aziendale (26%).

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