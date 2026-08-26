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Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,35%
Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.468,79 punti
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26 agosto 2026 - 09.03
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Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,35%, che esordisce a 8.468,79 punti.
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