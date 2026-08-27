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Generali poco mossa in Borsa, il CdA valuta l'offerta MPS su Banca Generali

Banche, Finanza
Generali poco mossa in Borsa, il CdA valuta l'offerta MPS su Banca Generali
(Teleborsa) - Restano poco mossi in Borsa i titoli coinvolti nel risiko bancario, mentre Generali riunisce oggi il consiglio di amministrazione per un primo esame dell'offerta di MPS sulla controllata Banca Generali.

Generali cede lo 0,66% a 43,7 euro, mentre Banca Generali sale timidamente dello 0,15% a 65,9 euro. MPS lima lo 0,28% a 11,56 euro, mentre Intesa Sanpaolo lascia sul terreno lo 0,9% a 6,79 euro. Poco mosse anche Banco BPM (-0,52%) e Mediobanca (-0,18%).

Il CdA di Generali è chiamato a valutare per la prima volta l'offerta annunciata da MPS sulla controllata, di cui la compagnia triestina detiene il 50,17%. Secondo fonti finanziarie, Generali avrebbe intenzione di esaminare l'operazione "attentamente e senza pregiudizi", senza considerarla a priori un'operazione ostile.
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