CRIF, cresce l'accesso al credito delle famiglie: 6 su 10 ha un finanziamento

(Teleborsa) - Continua a crescere l'accesso al credito delle famiglie italiane: nei primi sei mesi dell'anno, la platea di italiani che ha almeno un contratto di credito rateale attivo era pari al 60,7% della popolazione maggiorenne (+1,8% rispetto al 2025). E' quanto emerge dalla Mappa del Credito di CRIF, riferita al primo semestre,m da cui emerge che il trend è da attribuire soprattutto alla ripresa dei consumi e degli acquisti, cooe conferma lo sviluppo dei prestiti small ticket.



Dall’analisi dei dati disponibili in EURISC, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF, emerge che la rata media rimborsata a livello pro-capite ogni mese è pari a 285 euro (+2,5% rispetto a un anno fa), mentre l’esposizione residua – intesa come somma degli importi pro-capite ancora da rimborsare in futuro per estinguere i contratti in essere – è pari a 32.899 euro (+4,0% rispetto a un anno fa).



Osservando in particolare i mutui, si nota una sostanziale stabilità della rata media, di poco inferiore ai 600 euro, mentre risulta in crescita l’esposizione residua, che supera di poco i 99.500 euro.



Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, cresce leggermente la rata mensile, che si attesta a 139 euro, così come l’esposizione residua (+7,7%), che rimane comunque contenuta e di poco inferiore a 6.000 euro, mentre per i prestiti personali, la rata si attesta a 259 euro (+1,9%), con un’esposizione residua intorno ai 16.400 euro (+1,3%).



I mutui rappresentano il 23,9% dei finanziamenti attivi, mentre i prestiti personali incidono per il 30,4%. La forma di credito più diffusa resta però quella dei prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, che raggiungono il 45,7% del totale. Analizzando le finalità di spesa, emerge che il credito viene richiesto soprattutto per esigenze legate alla casa (42,8%), seguite dall’acquisto di mezzi di trasporto (30,6%) e di elettronica ed elettrodomestici (17,9%).



"I dati della prima parte dell’anno confermano quanto il credito continui a rappresentare uno strumento importante per sostenere i progetti e le spese delle famiglie italiane. Oggi oltre sei adulti su dieci hanno almeno un finanziamento in corso e l’esposizione residua media sfiora i 32.900 euro", commenta Beatrice Rubini, Direttrice della linea Mister Credit di CRIF.

Condividi

```