Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:57
29.573 +0,10%
Dow Jones 19:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

La situazione di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3551. Supporto visto a quota 1,3525. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3577.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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