Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 7 settembre, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 52.230.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.386, mentre i supporti sono stimati a 51.933. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52.839.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)