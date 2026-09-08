Milano 17:35
52.177 -0,10%
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Dow Jones 19:58
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 7 settembre, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 52.230.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.386, mentre i supporti sono stimati a 51.933. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52.839.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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