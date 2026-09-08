Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Modesta la performance per il FTSE Mid Cap, che ha registrato un marginale guadagno a 61.682.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61.989. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62.912, mentre il primo supporto è stimato a 61.067.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)