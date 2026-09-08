Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:59
29.574 +0,10%
Dow Jones 19:59
52.901 -0,96%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Modesta la performance per il FTSE Mid Cap, che ha registrato un marginale guadagno a 61.682.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61.989. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 62.912, mentre il primo supporto è stimato a 61.067.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```