Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del FTSE Mid Cap, con una variazione percentuale dello 0,72%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 62.016. Supporto stimato a 60.790. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63.241.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)