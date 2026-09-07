Milano 16:25
52.186 +0,16%
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:25
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance del FTSE Mid Cap, con una variazione percentuale dello 0,72%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 62.016. Supporto stimato a 60.790. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63.241.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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