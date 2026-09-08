ASML conquista i big dei chip: la corsa all’intelligenza artificiale spinge la domanda

(Teleborsa) - ASML incassa l’impegno dei principali produttori mondiali di semiconduttori per adottare le sue nuove apparecchiature per la produzione dei chip più avanzati, fondamentali per l’intelligenza artificiale.



Samsung Electronics inizierà a utilizzarle per la produzione su larga scala dal 2028, mentre Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) entrerà in produzione dal 2030, affiancando Intel , già cliente della nuova tecnologia. Le macchine possono costare circa 400 milioni di dollari ciascuna.



Il gruppo olandese, unico produttore al mondo delle apparecchiature necessarie per realizzare i chip più sofisticati, punta inoltre con i partner a introdurre fotomaschere di dimensioni maggiori, una tecnologia che potrebbe aumentare fino al 40% la produttività e ridurre i costi.



Per ASML, il maggiore utilizzo di queste macchine rappresenta un’importante opportunità di crescita, sostenuta dalla forte domanda di semiconduttori legata all’AI e alla costruzione di nuovi data center. TSMC, che genera circa il 16% dei ricavi di ASML, aveva finora mantenuto un approccio prudente verso le costose nuove apparecchiature. L’adesione di TSMC, Samsung e Intel rafforza ora le prospettive di ASML e il suo ruolo nella prossima generazione di chip.









(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

Condividi

```