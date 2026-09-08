ASML conquista i big dei chip: la corsa all’intelligenza artificiale spinge la domanda
(Teleborsa) - ASML incassa l’impegno dei principali produttori mondiali di semiconduttori per adottare le sue nuove apparecchiature per la produzione dei chip più avanzati, fondamentali per l’intelligenza artificiale.
Samsung Electronics inizierà a utilizzarle per la produzione su larga scala dal 2028, mentre Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) entrerà in produzione dal 2030, affiancando Intel, già cliente della nuova tecnologia. Le macchine possono costare circa 400 milioni di dollari ciascuna.
Il gruppo olandese, unico produttore al mondo delle apparecchiature necessarie per realizzare i chip più sofisticati, punta inoltre con i partner a introdurre fotomaschere di dimensioni maggiori, una tecnologia che potrebbe aumentare fino al 40% la produttività e ridurre i costi.
Per ASML, il maggiore utilizzo di queste macchine rappresenta un’importante opportunità di crescita, sostenuta dalla forte domanda di semiconduttori legata all’AI e alla costruzione di nuovi data center. TSMC, che genera circa il 16% dei ricavi di ASML, aveva finora mantenuto un approccio prudente verso le costose nuove apparecchiature. L’adesione di TSMC, Samsung e Intel rafforza ora le prospettive di ASML e il suo ruolo nella prossima generazione di chip.
(Foto: Magnus Engø su Unsplash)
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