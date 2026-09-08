Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:04
29.569 +0,08%
Dow Jones 20:04
52.896 -0,97%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Borsa: Milano in flessione dello 0,21% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 52.120,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,21% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,21% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 52.120,56 punti.
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