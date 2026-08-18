Milano 15:06
53.323 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:06
10.752 +0,30%
Francoforte 15:06
26.232 -0,40%

Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 53.222,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,68% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,68% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 53.222,76 punti.
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