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Borsa: Milano in flessione dello 0,27% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta a 52.873,38 punti
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19 agosto 2026 - 16.00
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Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,27% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 52.873,38 punti.
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