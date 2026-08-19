Milano 17:35
52.618 -0,75%
Nasdaq 20:34
29.471 -0,07%
Dow Jones 20:34
53.482 +0,26%
Londra 17:35
10.743 +0,14%
Francoforte 17:35
26.091 -0,14%

Borsa: Milano in flessione dello 0,27% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 52.873,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,27% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,27% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 52.873,38 punti.
Condividi
```