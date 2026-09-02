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Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta a 51.735,86 punti
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02 settembre 2026 - 16.00
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Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 51.735,86 punti.
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