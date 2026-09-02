Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 18:36
29.121 +0,15%
Dow Jones 18:36
52.996 +0,43%
Londra 17:35
10.756 -0,30%
Francoforte 17:35
25.839 -0,50%

Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 51.735,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,35% alle 16:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,35% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 51.735,86 punti.
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