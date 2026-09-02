Milano 15:48
51.685 -0,44%
Nasdaq 15:48
29.034 -0,15%
Dow Jones 15:48
52.945 +0,34%
Londra 15:47
10.751 -0,35%
Francoforte 15:48
25.824 -0,56%

Borsa: Milano in flessione dello 0,51% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 51.649,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,51% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,51% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 51.649,37 punti.
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