Milano 14:58
52.576 -0,58%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 14:58
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Francoforte 14:58
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Borsa: Milano in flessione dello 0,44% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 52.651,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,44% alle 13:00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,44% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 52.651,48 punti.
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