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Borsa: Milano in flessione dello 0,44% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 52.651,48 punti
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27 agosto 2026 - 13.00
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Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,44% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 52.651,48 punti.
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