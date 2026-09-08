Europa, lanciati 228 nuovi ETF nei primi otto mesi: quasi il 40% a gestione attiva

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - Nei primi otto mesi del 2026 in Europa sono stati lanciati 228 nuovi ETF (Exchange Traded Funds). É quanto emerge da una ricerca di LSEG Lipper. Il mercato degli ETF ha registrato un vero e proprio boom in Europa negli ultimi anni, portando una vera e propria rivoluzione strutturale del risparmio gestito, alimentata da una combinazione di mercati rialzisti, crollo delle commissioni e massiccia adozione da parte degli investitori retail.



Di questi, 150 erano ETF azionari, di cui 105 a gestione passiva e 45 a gestione attiva. Gli ETF obbligazionari hanno registrato il secondo maggior numero di lanci (47). Di questi, 25 sono a gestione passiva, mentre 22 sono a gestione attiva. A questi si aggiungono 15 nuovi ETF alternativi (5 a gestione passiva e 10 a gestione attiva), 10 ETF a gestione mista (0 a gestione passiva e 10 a gestione attiva), 5 ETF monetari (5 a gestione passiva e 0 a gestione attiva) e 1 ETF passivo sulle materie prime.



"Questi numeri sembrano in linea con la struttura generale del settore degli ETF in Europa - scrive Detlef Glow, Head of EMEA Research presso LSEG Lipper - Tuttavia, sorprende constatare un numero relativamente basso di ETF azionari a gestione attiva di nuova emissione. Ci si potrebbe anche aspettare una maggiore quota di mercato per gli ETF obbligazionari a gestione attiva, dato che gli investitori europei sembrano in generale preferire i fondi obbligazionari a gestione attiva rispetto a quelli a gestione passiva".



Per quanto riguarda gli afflussi di denaro, dall'analisi emerge da gli ETF lanciati entro la fine di agosto hanno registrato una certa domanda da parte degli investitori, con afflussi stimati pari a 19,9 miliardi di euro. Questi afflussi netti stimati, combinati con la performance dei mercati sottostanti, hanno portato a un patrimonio gestito complessivo di 21,5 miliardi di euro. Ciò significa che, in media, ogni nuovo ETF lanciato ha raccolto circa 94 milioni di euro nel corso del 2026. Ovviamente, questo dato è in qualche modo fuorviante, poiché gli ETF lanciati all'inizio dell'anno hanno avuto più tempo per raccogliere capitali rispetto a quelli lanciati nei mesi più recenti. "Ciononostante, queste statistiche sembrano indicare che almeno alcuni promotori europei di ETF hanno lanciato prodotti di discreto successo", sottolinea Glow.

Condividi

```