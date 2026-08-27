Auto, UNRAE: usato torna a crescere

(Teleborsa) - Dopo la leggera flessione di maggio, a giugno, il mercato dell’auto usata torna in crescita: con 448.071 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un +3,7% rispetto ai 431.968 di giugno 2025. I trasferimenti netti guadagnano l’1,9%, mentre le minivolture segnano un +6,1%. I primi 6 mesi archiviano un incremento dell’1,4% con 2.872.228 trasferimenti (+1,7% sul 2019).



Nel mese, il diesel torna in prima posizione con il 39,1% di quota, ma in calo di 2,2 punti su giugno 2025 (38,4% nei 6 mesi); il motore a benzina cede mezzo punto e si ferma in seconda posizione al 37,8% (38,8% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 12,6% nel mese (12,3% in gennaio-giugno); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,5% e 2,0% nei 6 mesi); BEV e plug-in salgono all’1,5% e 1,7% in giugno (1,4% e 1,6% nel cumulato).



A giugno i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, rappresentano il 55,2% di tutti i passaggi di proprietà (+0,1 p.p. e 55,4% nei 6 mesi). Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,4 punti, al 39,9% nel mese (39,7% nel cumulato). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,2 punti (3,9% nel mese e 4,0% in gennaio-giugno); quelli provenienti dal noleggio rimangono stabili (1,0% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato).



Anche nel mese di giugno, l’analisi per regione conferma una distribuzione praticamente identica a quella rilevata nei mesi precedenti: sul podio al primo posto troviamo la Lombardia al 15,9% di quota (-0,5 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,8% (-0,4 p.p.). In terza posizione si conferma la Campania con il 9,3% di quota (+0,4 p.p.) e al 4° posto la Sicilia all’8,9% (-0,3 p.p.), seguita dal Piemonte al 7,6% di share (-0,1 p.p.).

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