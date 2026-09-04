A luglio acciaio in calo, -1,8% su luglio 2025, ma +2,8% nel consolidato da inizio anno

(Teleborsa) - A luglio la produzione nazionale di acciaio si è attestata a 1,7 milioni di tonnellate, registrando una diminuzione dell’1,8% su base annua. Si tratta della prima variazione negativa dal dicembre scorso. Nei primi sette mesi del 2026, tuttavia, le acciaierie italiane hanno prodotto complessivamente 13,2 milioni di tonnellate, con una crescita del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo rende noto una nota di Federacciai.



Nel dettaglio della produzione a caldo emerge, nel mese di luglio, un andamento divergente tra le due principali famiglie di prodotti, in controtendenza rispetto a quanto osservato nei mesi precedenti. La produzione di acciaio lungo, dopo dodici mesi consecutivi di crescita, ha registrato una flessione del 7,8%, fermandosi a 1 milione di tonnellate. Il dato resta comunque positivo nel bilancio dei primi sette mesi dell’anno, con una crescita del 6% e una produzione complessiva di 8 milioni di tonnellate.



Prosegue invece - secondo Federacciai - la ripresa della produzione di acciaio piano, che a luglio ha raggiunto le 772 mila tonnellate, segnando un incremento del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel periodo gennaio-luglio, però, i piani hanno registrato complessivamente una contrazione del 4,3%, con una produzione pari a 5,4 milioni di tonnellate.

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