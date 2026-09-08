Fashion Link Milano: il nuovo riferimento per i buyer del Sistema Moda

(Teleborsa) - Fashion Link Milano è una nuova piattaforma fieristica chenel settore Moda e Made in Italy: MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech. Questa sinergia è nata in risposta all'evoluzione del processo d'acquisto dei buyer, i quali giungono in fiera dopo una fase di ricerca e selezione digitale, ma hanno la necessità di sperimentare direttamente il prodotto nella sua piena tangibilità. Dall'incontro "THE BUYER JOURNEY", avvenuto oggi, emerge infatti come le cinque manifestazioni di Fashion Link Milano, raggruppando 1.848 marchi,, trasformando il sistema fieristico in una piattaforma continuativa di relazioni tra domanda, offerta e tecnologie, proponendo unaper realizzarlo.L'integrazione della filiera costituisce quindi la struttura portante di questo sistema espositivo, come ha spiegato Emanuele Guido, Direttore Fashion & Jewels: "è di fatto la piattaforma che. Si tratta di un sistema che occupa tutto il quartiere espositivo di Rho nell'arco di sei giorni e che raggruppa il meglio della produzione italiana, europea e internazionale per il mondo dell'accessorio moda. Avere la possibilità di accedere a tante piattaforme fieristiche diverse consente a un buyer internazionale di aggiornarsi e di avere nuove idee e opportunità da portare all'interno del proprio business".Nell'esperienza d'acquisto, lamantiene una funzione centrale. Giovanna Ceolini, Presidente MICAM, ha spiegato in proposito: "Abbiamo imparato con il Covid che l'online e le varie comunicazioni da remoto possono essere valide, ma noi abbiamo un prodotto che ovunque viene conosciuto per le sue caratteristiche di eccellenza, e per cui va toccato e sperimentato.. Nelle nostre fiere, soprattutto a MICAM, abbiamo compratori che arrivano con persone che provano le scarpe ai piedi per valutare immediatamente le sensazioni oltre alla creatività. Alla fine il clientenel proprio negozio e,".La sinergia tra i diversi comparti merceologici supporta le strategie dell'identità di vendita. Claudia Sequi, Presidente MIPEL, ha infatti aggiunto: "Fashion Link è un progetto che consente al buyer di trovare su un'di cui ha bisogno per raccontare il suo punto vendita e la propria identità. Crediamo molto in questa sinergia e nella possibilità die il prodotto che creiamo. È indubbiamente importante l'online ed è importante l'omnicanalità, ma il nostro prodotto va toccato, apprezzato con le mani e annusato, per comprenderne la qualità, la competenza e la creatività che vi sono dietro".La concomitanza tra prodotto finito e processo produttivo valorizza la componente tecnologica della filiera. Maria Vittoria Brustia, Past President ASSOMAC, ha concluso: "È importantissimo avere una concomitanza delle fiere dedicate al prodotto finale ed alla tecnologia alla base del prodotto stesso.che a volte viene dimenticata. Il concetto di Fashion Link è importante proprio perché rafforza il principio per cui dietro a prodotti belli, oltre a un'artigianalità, c'è anche una tecnologia sviluppata ad hoc per esigenze produttive in evoluzione secondo le tendenze della moda".Fashion Link Milano è un evento che rappresenta il, fondato sullaper offrire ai buyer un percorso integrato tra fisico e digitale, promuovendo il valore della filiera italiana e internazionale. Dal 12 al 14 settembre 2026 il quartiere espositivo di Rho sarà suddiviso tra le seguenti esposizioni:, dedicata al gioiello moda, all'abbigliamento e all'accessorio moda,, dedicata al mondo delle calzature,, dedicata al mondo degli accessori in pelle e in particolare delle borse,, legata al mondo dell'outerwear e dei capispalla,, concentrata sulle macchine e le tecnologie per la lavorazione della pelle, e, per i semilavorati e la pelle come materia prima.