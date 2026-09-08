Fashion Link Milano: il nuovo riferimento per i buyer del Sistema Moda

(Teleborsa) - Fashion Link Milano è una nuova piattaforma fieristica che raggruppa 5 tra gli eventi fieristici più importanti
nel settore Moda e Made in Italy: MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech. Questa sinergia è nata in risposta all'evoluzione del processo d'acquisto dei buyer, i quali giungono in fiera dopo una fase di ricerca e selezione digitale, ma hanno la necessità di sperimentare direttamente il prodotto nella sua piena tangibilità. Dall'incontro "THE BUYER JOURNEY", avvenuto oggi, emerge infatti come le cinque manifestazioni di Fashion Link Milano, raggruppando 1.848 marchi, integrino la dimensione fisica e quella digitale
, trasformando il sistema fieristico in una piattaforma continuativa di relazioni tra domanda, offerta e tecnologie, proponendo una filiera completa e rappresentativa della creatività italiana, dal prodotto fino ai macchinari ed alle tecnologie
per realizzarlo.
L'integrazione della filiera costituisce quindi la struttura portante di questo sistema espositivo, come ha spiegato Emanuele Guido, Direttore Fashion & Jewels: "Fashion Link Milano
è di fatto la piattaforma che unisce le manifestazioni dell'accessorio moda presenti a Milano ogni sei mesi
. Si tratta di un sistema che occupa tutto il quartiere espositivo di Rho nell'arco di sei giorni e che raggruppa il meglio della produzione italiana, europea e internazionale per il mondo dell'accessorio moda. Avere la possibilità di accedere a tante piattaforme fieristiche diverse consente a un buyer internazionale di aggiornarsi e di avere nuove idee e opportunità da portare all'interno del proprio business".
Nell'esperienza d'acquisto, la verifica diretta del prodotto
mantiene una funzione centrale. Giovanna Ceolini, Presidente MICAM, ha spiegato in proposito: "Abbiamo imparato con il Covid che l'online e le varie comunicazioni da remoto possono essere valide, ma noi abbiamo un prodotto che ovunque viene conosciuto per le sue caratteristiche di eccellenza, e per cui va toccato e sperimentato. La scarpa, la borsa e gli abiti vanno toccati e soprattutto provati
. Nelle nostre fiere, soprattutto a MICAM, abbiamo compratori che arrivano con persone che provano le scarpe ai piedi per valutare immediatamente le sensazioni oltre alla creatività. Alla fine il cliente prova le scarpe
nel proprio negozio e, se non sono confortevoli, non le acquista
".
La sinergia tra i diversi comparti merceologici supporta le strategie dell'identità di vendita. Claudia Sequi, Presidente MIPEL, ha infatti aggiunto: "Fashion Link è un progetto che consente al buyer di trovare su un'unica piattaforma e in un'unica location, in pochi giorni, tutte le categorie merceologiche
di cui ha bisogno per raccontare il suo punto vendita e la propria identità. Crediamo molto in questa sinergia e nella possibilità di mostrare al buyer fisicamente quello che siamo
e il prodotto che creiamo. È indubbiamente importante l'online ed è importante l'omnicanalità, ma il nostro prodotto va toccato, apprezzato con le mani e annusato, per comprenderne la qualità, la competenza e la creatività che vi sono dietro".
La concomitanza tra prodotto finito e processo produttivo valorizza la componente tecnologica della filiera. Maria Vittoria Brustia, Past President ASSOMAC, ha concluso: "È importantissimo avere una concomitanza delle fiere dedicate al prodotto finale ed alla tecnologia alla base del prodotto stesso. La moda è cultura e, dietro ai prodotti belli che sono il risultato di questa cultura, c'è la tecnologia
che a volte viene dimenticata. Il concetto di Fashion Link è importante proprio perché rafforza il principio per cui dietro a prodotti belli, oltre a un'artigianalità, c'è anche una tecnologia sviluppata ad hoc per esigenze produttive in evoluzione secondo le tendenze della moda".
Fashion Link Milano è un evento che rappresenta il nuovo processo d'acquisto della moda
, fondato sulla sinergia tra le manifestazioni milanesi
per offrire ai buyer un percorso integrato tra fisico e digitale, promuovendo il valore della filiera italiana e internazionale. Dal 12 al 14 settembre 2026 il quartiere espositivo di Rho sarà suddiviso tra le seguenti esposizioni: Milano Fashion&Jewels
, dedicata al gioiello moda, all'abbigliamento e all'accessorio moda, MICAM
, dedicata al mondo delle calzature, MIPEL
, dedicata al mondo degli accessori in pelle e in particolare delle borse, TheOneMilano
, legata al mondo dell'outerwear e dei capispalla, SIMAC Tanning Tech
, concentrata sulle macchine e le tecnologie per la lavorazione della pelle, e Lineapelle
, per i semilavorati e la pelle come materia prima.(Foto: Un momento della presentazione di Fashion Link, The Buyer Journey)