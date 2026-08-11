Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che passa di mano con un calo dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di JD Sports Fashion mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9391 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9141. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,9641.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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