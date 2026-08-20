Londra: prevalgono le vendite su JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Si muove in perdita il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,05% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di JD Sports Fashion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di JD Sports Fashion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8507 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8057. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8957.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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