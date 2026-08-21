Londra: su di giri JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Brilla il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che passa di mano con un aumento del 3,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di JD Sports Fashion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8112 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8424. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7904.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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