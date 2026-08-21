Londra: su di giri JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Brilla il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che passa di mano con un aumento del 3,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di JD Sports Fashion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8112 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8424. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7904.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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