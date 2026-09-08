Eventi e scadenze dell'8 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 08/09/2026

Appuntamenti:

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro irlandese dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Marina, Martin Heydon, e riunirà i ministri, la Commissione europea e alti funzionari per discutere le principali questioni relative al futuro dell'agricoltura europea, con particolare attenzione al ruolo dell'allevamento nell'agricoltura europea (da domenica 06/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Banca d'Italia - Indagini su alfabetizzazione finanziaria e competenze di finanza digitale in Italia: piccole imprese

Evento Lega - A tua difesa. Verso la Finanziaria 2027 - Roma, Officine Farneto - Due giorni di confronto sulle principali priorità economiche e sociali in vista della prossima legge di bilancio, con focus su fisco, pensioni, casa, welfare, energia, infrastrutture e sostegno al sistema produttivo, con oltre 50 relatori tra membri del Governo, presidenti di categoria, sindaci, governatori e amministratori delegati delle grandi aziende partecipate. Interviene, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti (da martedì 08/09/2026 a mercoledì 09/09/2026)

09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Deposizione di due corone d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso Porta San Paolo e Parco della Resistenza in occasione dell'83° anniversario della Difesa di Roma

09:30 - Fashion Link Milano - The Buyer Journey - ADI Design Museum Milano - Evento di Fashion Link Milano "L'Osservatorio sul cambiamento dei processi d'acquisto e sul nuovo ruolo delle fiere" per approfondire l'evoluzione del percorso d'acquisto dei buyer internazionali e del contributo che le manifestazioni fieristiche possono dare nell'agevolare matching qualificati, sviluppo di nuovi mercati e relazioni commerciali strategiche. Tra gli interventi, Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano

10:30 - INPS - Incontro tra Gabriele Fava e Thibaut Guilluy - Sede di France Travail, Parigi - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, incontrerà il Direttore generale del servizio pubblico per l'impiego in Francia, Thibaut Guilluy. Parteciperanno anche il Direttore centrale Relazioni Internazionali INPS, Giuseppe Conte e il Direttore centrale Internal audit, Risk Management, Compliance e Antifrode INPS, Alessandro Romano

11:00 - Presentazione partnership tra CONI e Sisal - Salone d'Onore del CONI al Foro Italico di Roma - Presentazione ufficiale del rinnovo dell'accordo tra CONI e Sisal per il sostegno ai progetti olimpici dell'Italia Team, con focus sul supporto agli atleti e alla crescita dello sport italiano. Saranno presenti rappresentanti istituzionali delle due organizzazioni

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 2° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture" sulla piattaforma FR|Vision, che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo dell’Ufficio Studi

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

17:30 - Briefing stampa Adobe Acrobat - Briefing stampa virtuale in occasione dell'annuncio del 9 settembre della prossima tappa fondamentale nell'evoluzione di Acrobat

Aziende:

Dexelance - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - CDA: Relazione Semestrale

Gamestop - Risultati di periodo

Moltiply Group - CDA: Relazione Semestrale

Rt&L - Assemblea: Discussione e delibera su operazione di reverse take-over ai sensi dell’Art. 14 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti - unica convocazione

Sabaf - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Seco - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Tecma Solutions - Assemblea: Assemblea straordinaria, esclusivamente in modalità audio-video conferenza, in unica convocazione, alle ore 17.00





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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