Milano 15:54
51.688 -0,44%
Nasdaq 15:54
28.994 -0,29%
Dow Jones 15:54
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Londra 15:53
10.760 -0,27%
Francoforte 15:54
25.851 -0,46%

Invito all'acquisto per AMETEK

Finanza
Invito all'acquisto per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Chiusura negativa per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, componente dell'S&P-500, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,64%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 231,3 USD, con stop loss individuato a quota 73,05 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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