Invito all'acquisto per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Chiusura negativa per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,64%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 231,3 USD, con stop loss individuato a quota 73,05 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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