Francoforte: andamento negativo per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,67 Euro e primo supporto individuato a 37,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```