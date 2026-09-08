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Francoforte: calo per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Gerresheimer
Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 2,55%.
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