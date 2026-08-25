Milano 10:01
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Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Gerresheimer sul mercato azionario di Francoforte
Retrocede molto la società di packaging, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,64%.
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