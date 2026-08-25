Gerresheimer in rosso a Francoforte dopo dimissioni Ceo

(Teleborsa) - Giornata no per Gerresheimer , che soffre con un calo del 7,35% a Francoforte, dopo che l'azienda tedesca di imballaggi medicali ha annunciato le dimissioni dell'amministratore delegato ad interim Uwe Rohrhoff. Il manager si è dimesso volontariamente e con effetto immediato, prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre. Il direttore finanziario Wolf Lehmann assumerà le sue responsabilità fino a nuovo avviso, ha dichiarato l'azienda.



Rohrhoff aveva assunto l'incarico nel novembre 2025 ed assieme agli altri due membri del Board, Wolf Lehmann e Achim Schalk era riuscito a stabilizzare l'azienda e ad affrontare in modo esaustivo le questioni strategiche più importanti incluse dismissioni.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di packaging , che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo status tecnico di breve periodo di Gerresheimer mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,41 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,61. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,21.



(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)

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