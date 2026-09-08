Francoforte: calo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Rosso per la società di packaging , che sta segnando un calo del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di contenitori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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